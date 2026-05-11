、女優・蒔田彩珠（まきた・あじゅ）が始球式のオフショットを公開し、話題になっている。１０日に自身のインスタグラムで「ペコちゃんミルキーマザーズデーということで始球式にお邪魔しましたドキドキでした、、またリベンジします、、！素敵な母の日をお過ごしください」とつづり、ユニホームを着たショットを披露。始球式の動画もアップした。この投稿にファンからは「ユニフォーム姿も可愛すぎます」「綺麗な投球