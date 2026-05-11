アジアサッカー連盟（AFC）は日本時間10日、サウジアラビアのリヤドでAFCアジアカップサウジアラビア2027の組み合わせ抽選会を実施。日本はグループFに入り、前回2024年のカタール大会で2大会連続の優勝を果たしたカタールと同組となりました。日本は前回大会、グループリーグでイラクに敗れ2位通過でノックアウトステージへ。ラウンド16でバーレーンに勝利し、準々決勝でイランに敗れました。今回、日本が入ったグループFはカター