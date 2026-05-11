◇インターリーグカブス0―3レンジャーズ（2026年5月10日アーリントン）カブスの鈴木誠也外野手(31)は10日(日本時間11日)、アーリントンでのレンジャーズ戦に「3番・右翼」で出場。4打数無安打3三振に終わった。打率は.293。初回の第1打席は2死走者なしで空振り三振、4回の第2打席は1死二塁の好機で二飛に終わった。7回の3打席目は空振り三振、9回の4打席目も空振り三振で、最後の打者となった。安打はなく、連続試合安