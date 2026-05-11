アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が中国の習近平国家主席と会談するため、13日夜に北京に到着すると発表しました。ホワイトハウスは10日、トランプ大統領が13日夜に北京に到着し、14日に習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。また、15日には両首脳が参加してワーキングランチを行い、その後、トランプ大統領はアメリカに向けて出発する予定です。アメリカ政府高官は、首脳会談ではイラン情勢についても意見交