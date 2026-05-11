◇プロ野球パ・リーグ 西武6-1楽天(10日、ベルーナドーム)西武が今季初の同一カード3連勝、貯金を3とした西口文也監督が試合を振り返り、好調の要因を語りました。開幕序盤は不調もあり2軍調整の時期もあった西川愛也選手。この日は2番に入ると、2回にセンターへ犠牲フライ、4回には今季1号の2ランを放ちました。西口監督は「ホームランの打席だけ良かったですね。あと犠牲フライも良かったですけどね」と笑顔で答えると、「(ホー