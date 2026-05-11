【週刊ヤングマガジン 2026年24号】 5月11日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日5月11日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年24号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には、アイドルグループ・INUWASIのはのんまゆさんとすずめさんの“はのすず”ペアが登場。巻中グラビアでは大学ミスコン出身の新人・一ノ瀬ひかりさんが