開催：2026.5.11 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 5 [ツインズ] MLBの試合が11日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとツインズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するツインズの先発投手はアンドルー・モリスで試合は開始した。 3回表、ピッチャー ギャビン・ウィリアムズがワイルドピッチでツ