開催：2026.5.11 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 2 - 1 [マリナーズ] MLBの試合が11日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとマリナーズが対戦した。 Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するマリナーズの先発投手はローガン・ギルバートで試合は開始した。 1回表、5番 ランデ