セリエA 25/26の第36節 ＡＣミランとアタランタの試合が、5月11日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、サンティアゴ・ヒメネス（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャコモ・ラスパドーリ（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連