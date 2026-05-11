開催：2026.5.11 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 3 - 0 [カブス] MLBの試合が11日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとカブスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。 4回裏、7番 アレハンドロ・オスナ 2球目を打ってファー