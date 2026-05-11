連敗を６で止めた。柏レイソルは５月10日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST第16節で、川崎フロンターレとホームで対戦。73分に細谷真大のヘッド弾で先制し、そのまま１−０で勝利した。ようやくトンネルを抜け出した。キャプテンマークを巻いた古賀太陽は「状況が状況だったので、とにかく勝てたことが１番」と７試合ぶりの白星を前向きに受け止めた。一方で、内容面には課題が残ったと振り返った。「冷静に90分