芸人の飲み会というと派手などんちゃん騒ぎを想像するが、ピン芸人・岡野陽一の飲み方は静かでこだわりが詰まっているという。芸人たちの少し知的な酒の嗜み方を、後輩の鈴木もぐらが明かす。※本稿は、お笑い芸人の鈴木もぐら『没頭飯』（ポプラ社）の一部を抜粋・編集したものです。瓶ビールをこよなく愛する岡野陽一の飲み方の流儀岡野陽一さんは必ず瓶ビールから始めます。瓶ビールが大好きなんですよ。瓶ビールが好きってい