◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPay）栗原のリーグトップに並ぶ10号ソロが、ソフトバンクの決勝弾になった。2―2の4回無死、左腕・毛利の外角高めへ浮いた初球のスライダーを右翼席へと運んだ。5月に入って9試合5発と量産態勢。5回2死一、二塁でも3点差に広げる右前打を放った。「何とか悠伍（前田）に勝ちをつけてあげたいと思っていた」と新選手会長の責任も果たす一発で、27打点ととも