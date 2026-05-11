◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPay）7回1死二塁、ソフトバンクの柳田が再び、右膝付近に死球を受けて途中交代した。益田のカットボールが直撃。1日の楽天戦で死球を受けて4試合欠場したのと同じ箇所だが、復帰以降は右膝にもプロテクターを装着していた。そこからはややずれて当たったものの、大事には至らなかった様子。「この程度で済んで良かったです」とほっとした表情だった。