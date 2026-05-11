中国の第6世代移動通信システム（6G）技術研究開発、標準策定および産業化プロセスをさらに推進するため、工業・情報化部（省）はこのほど、IMT-2030（6G）推進グループに対し、6GHz帯における6G試験用周波数の使用を承認したことが8日、取材で明らかになった。これにより、一部の地域で6G技術試験を実施し、国際電気通信連合（ITU）が定めた6Gの典型的シナリオおよび主要性能指標に向けた技術開発や実証実験への支援が可能となる