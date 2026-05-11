◇パ・リーグ日本ハム２―０オリックス（2026年5月10日京セラＤ）【記者フリートーク日本ハム担当・清藤駿太】日の丸を背負った経験が、間違いなく北山を変えてくれた。今季初登板だった先月1日のロッテ戦のこと。4回にソトに先制3ランを浴びた瞬間、珍しくマウンド上で感情を爆発させた。6回途中4失点で降板。悔しさのあまり、ベンチ裏でも怒りをぶちまける自分に「いろいろな感情が入り交じっていた」と、どこか戸惑