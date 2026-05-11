◇プロ野球セ・リーグ巨人9-4中日（5月10日、バンテリンドーム）4位に転落後、なんとか一矢報いた形で勝利した巨人。この日はショートの泉口友汰選手の代わりに出場した浦田俊輔選手が4打数3安打4打点の大活躍を見せました。浦田選手に対してはカード初日に、阿部慎之助監督が打撃のアドバイスを送っていて、数分にわたって、熱血指導を行っていたばかりでした。「あれぐらいできるんですからね、いまはチャンスだと思ってやって