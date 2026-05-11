「橘Ｓ」(１０日、京都)圧倒的１番人気に支持されたタガノアラリア（牡３歳、栗東・西園翔）がオープン初Ｖを挙げた。すんなり先手を奪うと、終始余裕のある手応えで後続の追い上げを振り切った。テン乗りの鮫島駿は「先行馬が手薄だったし、馬場も考えての騎乗でした。２列目が理想だったけど、よく踏ん張ってくれましたね」と頑張りをたたえた。西園翔師は「逃げるとは思っていませんでしたが、スピードのあるところを見せ