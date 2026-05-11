「谷川岳Ｓ」(１０日、新潟)重賞馬が越後で復活だ。７番人気のランフォーヴァウ（牝４歳、栗東・福永）が、２４年デイリー杯２歳Ｓ以来の美酒。道中は好位を追走し、直線で馬場の真ん中から力強く抜け出した。石川は「騎乗するのは３回目でしたが、今回が一番いい状態だと聞いていました。その通りでしたね。いいタイミングで乗せていただけましたし、復活しました。これから重賞で活躍できればいいですね」と今後の飛躍にも