◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPay）ソフトバンクの山川が“アンマー”に贈る一発だ。3点リードの7回にダメ押しとなる2試合連発の9号3ラン。9日に王貞治球団会長の助言でフォロースルーで右手を離すなど、力を抜いたことが奏功している。“母の日弾”はプロ13年目で初めて。「今日は母の日で母ちゃんの誕生日！ホームランでお祝いできてよかった」とダブルの祝砲に笑顔満開だった。