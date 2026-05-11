◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPay）【松田宣浩視点】現役時代はサードを守っていたので、ベースから離れて守ることもありました。サードランナーだけにはホームスチールをされないようにと思い、プレーしていました。それと同時に守備側は2死三塁でホームへ走らないだろうという思い込みも存在しています。そこを突きました。3回2死三塁、周東選手は柳田選手の打球に備えて三塁手が三遊