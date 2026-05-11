「メトロポリタンＳ」(１０日、東京)３番人気のウエストナウ（牡５歳、栗東・寺島）が１番人気シャイニングソードとの競り合いを頭差で制してオープン２勝目を挙げた。高杉は「外枠からスムーズな競馬ができました。２着馬に頭くらい出られたけど、そこからうまく抜け出してくれました」とニッコリ。寺島師は「かわされたと思ったけど、いい感じに集中して走れた。今後、多頭数になった時にどうかな。サマー２０００シリーズ