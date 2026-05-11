◇パ・リーグソフトバンク8―3ロッテ（2026年5月10日みずほPayPay）ソフトバンクの周東佑京外野手（30）が10日、ロッテ戦で2安打2打点2盗塁と大暴れした。24年4月に死別した最愛の母への思いを胸に臨んだ母の日にスピードスターが本領を発揮。3回に単独ホームスチールを決めて度肝を抜き、打っても3、5回に2打席連続のタイムリーを放った。10安打8得点の快勝で2カードぶりの勝ち越し。首位・オリックスとのゲーム差を2・5