「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）母の日らしく、ゴール前は“ピンク帽”同士の争いとなった。軍配が上がったのは、ピンクの頭絡を揺らしながら大外を強襲した１番人気のロデオドライブ。同じ８枠の４番人気アスクイキゴミとの伸び比べを鼻差で制し、３歳マイル王の座に輝いた。管理する辻哲秀調教師（４６）＝美浦＝は、開業６年目でのうれしいＧ１初制覇となった。新馬−チャーチルダウンズＣと無傷２連勝で臨んだ