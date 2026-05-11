「平城京Ｓ」(１０日、京都)好位につけた２番人気のテスティモーネ（牡４歳、栗東・大根田）が直線に向いて先頭に立つと、１番人気グランドプラージュの追い上げを退けて、オープン初勝利を決めた。幸は「ずっと手応えが良く、その手応え通りに伸びてくれました。強かったです。ずっと右手前で走っていたので、手前を変えてくれればさらに」と今後の課題を挙げつつ期待を寄せた。大根田師は「落ち着いていましたね。時計も良