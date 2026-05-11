◇パ・リーグ日本ハム２―０オリックス（2026年5月10日京セラＤ）京都の実家から京セラドームへ応援に駆けつけた母の前で、日本ハム・北山が感謝を示す快投を披露した。首位オリックス相手に8回110球を投げ、7安打無失点で今季3勝目。ヒーローインタビューでは三塁側スタンドから見守ってくれた母に感謝を口にした。「ここまで大切に育ててくれてありがとうございました。今日は目の前で良い姿を見せられたと思うので、