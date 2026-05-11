巨人９−４中日（セ・リーグ＝１０日）――巨人が今季最多９得点で連敗を３で止めた。六回に浦田の２点三塁打で逆転し、終盤にも浦田の２点二塁打などでリードを広げた。中日は救援陣が崩れた。◇巨人の浦田には信条がある。「良い時も、悪い時も、自分がやるべきことをしっかりやる」。出番が減っても欠かすことのなかった周到な準備が、苦境のチームを久しぶりの快勝へと導いた。８番遊撃で６試合ぶりに先発。１点を追う六