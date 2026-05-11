◇パ・リーグ日本ハム２―０オリックス（2026年5月10日京セラＤ）やっと出た！ついに出た！！日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が、リーグトップタイの4勝をマークしているエスピノーザを打ち砕いた。初回2死一塁からスライダーを左翼5階席までかっ飛ばした。4月15日のロッテ戦以来、22試合86打席ぶりとなる約1カ月ぶりの4号2ランだ。「今日は母の日だから、頬に母と妻のイニシャルを描いて試合に臨んでいる。