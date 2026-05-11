テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第7話が11日放送される。【場面写真】子どもを堕ろす…衝撃的な言葉を掛けられた宮澤エマ本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思