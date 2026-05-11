女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」のＤＡＳＨ・チサコ（３７）の妊娠発表を受け、団体の里村明衣子代表（４６）、エースの橋本千紘（３３）が万全のサポート体制を約束した。仙女の?ハードコアクイーン?として名をはせるチサコは、８日に妊娠と欠場を発表。１０日新木場大会で自身の口からファンへ報告した。取材に対しては「どうしようっていうプレッシャーばっかりだったんですけど、病院でエコーを見たり、心臓の音