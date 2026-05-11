ソフトバンクは１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）に８―３で大勝した。先発の前田悠が５回２失点の粘投で本拠地初勝利を挙げれば、攻撃陣では周東が本盗を決めるなど２安打、２打点、２盗塁、栗原もリーグトップタイとなる１０号ソロを放った。こうした中、小久保裕紀監督（５４）が目を見張る活躍を見せたのが「９番・二塁」で先発出場したプロ２年目の庄子雄大内野手（２３）だ。３、５回と得点につながる安打を放ち、８回