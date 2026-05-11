陸上女子１万メートルで日本歴代３位（３０分４５秒２１）の記録を持つ不破聖衣来（２３＝三井住友海上）に明るい兆しが見えている。今季の同種目初戦となった木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）は「前半から動きが悪い走りになってしまった」とリズムに乗ることができず、３２分５９秒６８で９位。レース後には悔しさをにじませつつも「最低でも（１キロ）３分２０秒のペースからは落としたくない気持ちが