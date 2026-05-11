ここが終着点ではない。大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）、十両に復帰した炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が、十両栃大海（２６＝春日野）を押し出して白星発進。関取として３年ぶりとなる勝利を挙げた炎鵬は「白星をつかめて、つくづくやってきて良かった。大ケガを乗り越えられたし（不安を）払拭できた」と感慨深い表情を浮かべた。２０２３年夏場所で首に大ケガを負い、関取の座から陥落。幕内経験者が序ノ口転落を経