大人世代がトレンドのウルフヘアに挑戦するなら、個性を主張しすぎず上品にまとめるのがポイントです。最近はレイヤーの入れ方を工夫して、自然なボリューム感や首元のくびれを作るスタイルが人気を集めているよう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今の長さを活かしつつ垢抜けられそうな、大人ウルフをご紹介します。 控えめなレイヤーが上品なネオウルフ 従来のウルフよりもレイヤ