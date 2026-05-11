行方不明だった愛猫が発見された！ 画像はイメージです 英国デヴォンに住むWarren Croftさんは、10年前に年行方不明になった愛猫Binkyを探し続けてきました。 美しいペルシャ猫とバーミーズの混血であるBinkyは、2016年4月14日にペイントンでいなくなってしまいました。「だれかに連れ去られた」と考えたWarrenさんは、ポスターを貼って懸賞金までかけたのですが手がかりは得られず、年