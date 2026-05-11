ワールドレディスサロンパス杯国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われ、2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り通算1オーバーで優勝し、メジャー初制覇を飾った。優勝賞金3000万円のほか、豪華副賞も手に入れた。河本は1番パー4で幸先よくバーディーを奪うと、5番パー5ではチップインイーグルを決め、