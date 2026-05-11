入社してみて初めて「この会社やばいかも」と気づくことは少なくない。投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収500万円）は、かつて在籍していた小規模な会社での出来事を振り返る。自分以外は上司1人とアルバイト1人、そして社長しかいないという組織体制だったそうだが、ある日の社長の発言に呆れ果てたという。（文：篠原みつき）「単なる親会社の雇われ社長が……」「その会社の社長が『ウチは少数精鋭を目指す』と語ったとき