職場の人間関係において、呼び方ひとつでその人の人間性や組織の体質が透けて見えることがある。ガールズちゃんねるに先日、「『派遣さん』って差別用語なんですか？」というトピックが立ち、激しい議論が交わされた。トピ主の職場では業務内容が明確に分かれているため、「派遣さんたちにはこの業務してもらって」という会話が日常的にあるという。これにトピ主は「正直なことを言えば社員よりも入れ替わりが激しいことは事実なの