人手不足の現場を支えるために頑張った結果、残念な結果に終わってしまうことも。渡航を寄せた40代男性（事務・管理）は、葬儀会社で事務方を担当している。現場経験もあるため、繁忙期には事務仕事を中断して現場の応援に駆り出されることがあった。現場の人間は事務仕事ができないため「ギブアンドテイクとはいかない」状況だったというが、会社のために対応を続けていたという。「まずいことがわからないことが問題だ」と取り合