職場環境は入ってみないとわからないが、あまりにも異常な空気を感じたら、早めに逃げるのが正解だろう。神奈川県の30代男性（クリエイティブ系）は、以前働いていた制作系の会社について「この会社終わってるな……」と感じたエピソードを寄せた。入社早々、物理的な配置からして不穏な空気が漂っていたという。「30分ぐらいまた立たされての説教」「入ったばかりで席票をみたら部署から外れの位置。何も教えてもらえず、振られた