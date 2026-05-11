荒木飛羽と市原匠悟が、北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第6話に出演することが決定した。3期生として、夢と現実にもがく親友同士を熱演する。【写真】『サバ缶、宇宙へ行く』女子生徒役に「美しすぎ」「ビジュが良すぎ」注目集まる本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジ