◆春季高校野球大阪府▽決勝履正社７―６関大北陽（１０日・大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪で決勝が行われ、履正社が関大北陽を破り、１０年ぶりの頂点に立った。祖父と父に続く３世代でのプロを目指す主将の辻竜乃介三塁手（３年）が２打点を挙げ、９回に逆転勝ち。２３日に開幕する春季近畿大会（京都）の出場を決めた。京都では、龍谷大平安が９年ぶりの優勝。３位決定戦を制した京都外大西、和歌山で３年連続優勝を