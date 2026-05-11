◆ラグビーリーグワン▽２部最終節花園２７―３４愛知（１０日、東大阪市花園ラグビー場）花園（旧近鉄）は３連敗で終戦となった。勝ち点１を加えて２位の江東と並んだが、直接対決で得た勝ち点の差で３位が確定。３季ぶりの１部復帰はならなかった。愛知は２季連続の２部優勝。入れ替え戦で１部１２位の相模原と戦う。シーズンを通して課題だった規律の乱れが、最後の最後も出てしまった。残り１分で７点ビハインド。引き分