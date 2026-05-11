◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）春のマイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１が１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。馬券的中へのヒントとして「１週前プレーバック」ではトク注馬と陣営コメントを紹介する。◇ココナッツブラウン前走の小倉牝馬Ｓ３着以来、４か月ぶりの実戦になるが不安はない。１週前はＣＷコースで最内から追走。外レクスノ