◆春季高校野球北海道大会室蘭地区予選▽２回戦伊達開来１０―３苫小牧高専＝７回コールド＝（１０日・苫小牧とましん）７地区で２２試合が行われた。室蘭地区の伊達開来は、１０―３の７回コールドで苫小牧高専を下して創部以来、春初勝利を挙げた。打線がつながり、白星をつかんだ。１回に４番・長谷川碧士主将（３年）の犠飛などで２点を先制。その後も今オフから本格的に取り入れた筋トレの成果を発揮し、３本の長打を含