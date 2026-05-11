◆春季高校野球北海道大会室蘭地区予選▽２回戦浦河５―３苫小牧南（１０日・苫小牧とましん）７地区で２２試合が行われた。室蘭地区の浦河は５―３で苫小牧南に勝利。今春のセンバツ甲子園から導入された指名打者（ＤＨ）を解除してマウンドに上がった左腕・福岡巧太郎（３年）が、計２回１／３を無失点と好投し、２年連続の春季大会白星をもたらした。伊達開来は、１０―３の７回コールドで苫小牧高専を下して創部以来、春