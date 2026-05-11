◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１６節札幌４―３大宮（９日・大和ハウスプレミストドーム）率直な感想として大宮戦は面白い試合だった。もちろん３―０から追いつかれるのはあってはならないが、３点取ってもなおゴールを狙うサッカーなのだから、そういうリスクはあり得ること。結果、勝ったのだから、興行としては１２０点と言っていい。途中出場のサフォが決勝点と采配が当たった。彼のスピードとパワー