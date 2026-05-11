＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】横綱撃破で手にした「分厚すぎる」懸賞金小結・高安（田子ノ浦）が結びの一番で横綱・豊昇龍（立浪）を撃破。今場所の懸賞申し込みは過去最多の4241本で、1場所の総額は2億9687万円に達したが、結びの一番で高安が受け取った分厚すぎる“ご褒美”にファン騒然。「ほぼ広辞苑やん」「やばすぎる」など驚きの声が寄せられた。ついに大相撲夏場所が初日を迎えた。入場券