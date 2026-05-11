■MLBWソックス2ー1マリナーズ（日本時間11日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場。3打数1安打1四球。同点の8回、1死三塁の場面で申告敬遠で本拠地からは大ブーイングが起こった。この日は“母の日”仕様でピンクのソックス、バット、バッティンググラブを使用してのプレーとなった村上、マリナーズの先発・L.ギルバート（29）に対し、1回の第1打席、全て