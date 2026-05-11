際立つ結果を残している佐藤。メジャーが注目するのも当然だろう(C)産経新聞社今季のメジャーリーグでは、ホワイトソックスの村上宗隆、ブルージェイズの岡本和真らデビューを飾ったばかりの日本人プレーヤーの活躍が、序盤戦でのホットトピックの1つだ。そして早くも、来季、海を渡ることが噂されている新たなスター候補にも、現地メディアが関心を向けている。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝